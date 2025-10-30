Buscar
30.10.2025
El arresto se produce tras un operativo iniciado el día anterior; el detenido pasará a disposición judicial.
Lugar donde ocurrieron los hechos.
La Guardia Civil detiene en Lepe al supuesto autor del apuñalamiento en Isla Cristina
Redacción
30/10/25 - 13:54

La Guardia Civil ha localizado y detenido este mediodía en Lepe al presunto autor del apuñalamiento a una mujer ocurrido el día anterior en Isla Cristina. La detención tuvo lugar alrededor de las 13:00 horas, tras un operativo de búsqueda coordinado por diferentes unidades del cuerpo.

El sospechoso será puesto a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias correspondientes, según han informado las fuerzas de seguridad. La investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias del suceso y garantizar la depuración de responsabilidades.

La rápida actuación de la Guardia Civil permitió localizar y arrestar al presunto agresor en menos de 24 horas, reforzando la seguridad en la comarca y la protección de los ciudadanos.