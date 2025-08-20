La Guardia Civil desmantela en Hinojos un laboratorio con 455 plantas de marihuana

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en el interior de una vivienda de campo en Hinojos, donde se localizaron 455 plantas en plena fase de floración, además de productos fitosanitarios, material para el cultivo y una escopeta con munición. La operación, bautizada como “Condal 69 Deceptio”, se inició el pasado mes de mayo tras detectarse un consumo eléctrico inusualmente elevado en la zona.

En el registro autorizado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de La Palma del Condado se procedió a la detención de un hombre, con antecedentes por hechos similares, como presunto autor de un delito contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal. Otras dos personas están siendo investigadas por su posible implicación.

El detenido ha ingresado en prisión por orden judicial, mientras que las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones. En el operativo participaron agentes del área de investigación de Almonte, la USECIC de la Comandancia de Huelva, efectivos del Puesto de Hinojos y la Policía Local de la localidad.