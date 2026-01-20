El Gobierno prevé un funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario

El Gobierno de España tiene previsto celebrar un funeral de Estado en memoria de las víctimas del grave accidente ferroviario, según han confirmado fuentes oficiales. La ceremonia institucional se organizará de manera conjunta con la Junta de Andaly contará con la participación de la Casa Real, como gesto de homenaje y recuerdo a los fallecidos.

Por el momento, no se ha concretado la fecha del acto, ya que las autoridades esperan a que concluya el proceso de identificación de todas las víctimas antes de fijar el calendario definitivo. El funeral se celebrará previsiblemente en las próximas semanas, una vez finalicen los trabajos forenses y se haya informado oficialmente a todas las familias.