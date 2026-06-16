El Gobierno invertirá 20,4 millones en las carreteras estatales de Huelva

El Consejo de Ministros ha autorizado una inversión de 20,42 millones de euros para la conservación y explotación de las carreteras estatales de la provincia de Huelva, una actuación que afectará a 146 kilómetros de vías y que busca reforzar la seguridad y las condiciones de circulación.

La inversión, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, contempla trabajos de mantenimiento en distintos tramos de la autovía A-49, entre los kilómetros 31 y 84, además de diversas vías de servicio y enlaces de esta infraestructura. También se actuará en la N-435 y la N-435A, dos carreteras fundamentales para las comunicaciones de la provincia.

Entre las actuaciones previstas destaca la reparación de una estructura de drenaje tipo ARMCO situada en la A-49, a la altura del kilómetro 67,18, así como labores de conservación ordinaria destinadas a mejorar el estado general de las carreteras.

El contrato tendrá una duración de cinco años, con posibilidad de prórroga, e incluirá servicios de vigilancia, atención a incidencias y accidentes, mantenimiento de instalaciones, estudios de seguridad vial y actuaciones relacionadas con la vialidad durante episodios meteorológicos adversos.

El Ministerio ha explicado que esta inversión forma parte del programa de conservación de la Red de Carreteras del Estado, cuyo objetivo es garantizar infraestructuras seguras, accesibles y en condiciones óptimas para los usuarios.

Además, el proyecto incorpora medidas para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones contaminantes, incluyendo el uso de vehículos eléctricos, sistemas de ahorro energético y planes específicos de descarbonización durante la ejecución de los trabajos.

Con esta actuación, el Gobierno busca reforzar el mantenimiento de algunas de las principales vías de comunicación de Huelva, utilizadas diariamente por miles de conductores y esenciales para la conexión de la provincia con Sevilla, Portugal y el resto del territorio nacional.