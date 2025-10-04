Los gigantes despoblados de Huelva: pueblos enormes con apenas vecinos

La geografía onubense ofrece un mapa de paradojas difícil de imaginar a simple vista. Municipios de extensión colosal en los que apenas vive un puñado de vecinos conviven con otros que, con mucho menos terreno, acogen a decenas de miles de personas. El resultado es un retrato de contrastes que dice mucho de la historia, la economía y la forma de vida en esta provincia.

El caso más llamativo es el de Zufre, que con 341 kilómetros cuadrados y apenas 774 habitantes ofrece cifras sorprendentes: a cada vecino le corresponderían, de forma simbólica, más de cuatro campos de fútbol de terreno. La realidad, claro, es que esas vastas extensiones se reparten entre dehesas, sierras y fincas privadas, lo que convierte al municipio en un espacio donde reina el silencio y la naturaleza. Vivir en Zufre significa gozar de espacio y paisaje, pero también lidiar con la dificultad de los servicios y las distancias.

En el extremo contrario aparece Almonte, el municipio más extenso de Huelva con 861 km², pero que sí “llena” su término con una población de 26.448 habitantes. Allí caben realidades muy distintas: desde la aldea de El Rocío, epicentro de una de las romerías más multitudinarias del mundo, hasta la playa de Matalascañas, con su carácter turístico, pasando por buena parte del Parque Nacional de Doñana, pulmón verde y reserva de la biosfera. Almonte es, en sí mismo, un resumen de la provincia: mar, naturaleza, tradición y desarrollo.

La comparación con Huelva capital también es reveladora. En solo 151 km² se concentran 141.854 habitantes, lo que supone una de las densidades de población más altas de Andalucía. Un territorio reducido que se ha convertido en el centro neurálgico económico, administrativo y social de la provincia.

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche aporta ejemplos aún más extremos. Aroche, con 499 km², apenas supera los 3.000 habitantes; y Encinasola, con 178 km², ronda los 1.200 vecinos. Son lugares donde el paisaje lo domina todo: monte bajo, ganadería extensiva, pueblos blancos que parecen incrustados en la montaña y un ritmo de vida muy alejado de las prisas urbanas. Allí, la despoblación es una amenaza real, con generaciones jóvenes que emigran en busca de trabajo y servicios.

En la costa, el panorama cambia por completo. Lepe, con solo 127 km², alberga a casi 30.000 habitantes, lo que la convierte en una de las localidades más dinámicas y pobladas. Lo mismo ocurre con Isla Cristina (50 km² y más de 22.500 habitantes) o Ayamonte (142 km² y 22.725 habitantes), donde la presión demográfica se concentra en un espacio reducido, fruto del tirón turístico y la pujanza económica ligada al mar y al comercio.

En el extremo opuesto encontramos municipios diminutos y casi familiares, como Cumbres de Enmedio, que apenas cuenta con 14 km² y 59 habitantes, el más pequeño y menos poblado de Huelva. Allí, la vida transcurre entre unos pocos vecinos, donde todos se conocen y el silencio forma parte del paisaje.

La conclusión es clara: Huelva es tierra de extremos. Con municipios que se vacían a pesar de tener espacio de sobra y otros donde la densidad de población condiciona el día a día, la provincia dibuja un mapa demográfico lleno de contrastes. Una paradoja que habla tanto del pasado —con raíces mineras, agrícolas y ganaderas— como del presente, marcado por la despoblación rural, el auge turístico de la costa y el crecimiento de la capital.

Tabla de municipios de Huelva por extensión y población