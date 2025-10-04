Buscar
Los gigantes despoblados de Huelva: pueblos enormes con apenas vecinos

La provincia guarda contrastes llamativos: mientras Almonte supera los 26.000 habitantes en sus 861 km², municipios como Zufre, Encinasola o Aroche se extienden sobre cientos de kilómetros casi vacíos

Huelva Despoblación
Antonio Bendala
04/10/25 - 05:25

La geografía onubense ofrece un mapa de paradojas difícil de imaginar a simple vista. Municipios de extensión colosal en los que apenas vive un puñado de vecinos conviven con otros que, con mucho menos terreno, acogen a decenas de miles de personas. El resultado es un retrato de contrastes que dice mucho de la historia, la economía y la forma de vida en esta provincia.

El caso más llamativo es el de Zufre, que con 341 kilómetros cuadrados y apenas 774 habitantes ofrece cifras sorprendentes: a cada vecino le corresponderían, de forma simbólica, más de cuatro campos de fútbol de terreno. La realidad, claro, es que esas vastas extensiones se reparten entre dehesas, sierras y fincas privadas, lo que convierte al municipio en un espacio donde reina el silencio y la naturaleza. Vivir en Zufre significa gozar de espacio y paisaje, pero también lidiar con la dificultad de los servicios y las distancias.

En el extremo contrario aparece Almonte, el municipio más extenso de Huelva con 861 km², pero que sí “llena” su término con una población de 26.448 habitantes. Allí caben realidades muy distintas: desde la aldea de El Rocío, epicentro de una de las romerías más multitudinarias del mundo, hasta la playa de Matalascañas, con su carácter turístico, pasando por buena parte del Parque Nacional de Doñana, pulmón verde y reserva de la biosfera. Almonte es, en sí mismo, un resumen de la provincia: mar, naturaleza, tradición y desarrollo.

La comparación con Huelva capital también es reveladora. En solo 151 km² se concentran 141.854 habitantes, lo que supone una de las densidades de población más altas de Andalucía. Un territorio reducido que se ha convertido en el centro neurálgico económico, administrativo y social de la provincia.

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche aporta ejemplos aún más extremos. Aroche, con 499 km², apenas supera los 3.000 habitantes; y Encinasola, con 178 km², ronda los 1.200 vecinos. Son lugares donde el paisaje lo domina todo: monte bajo, ganadería extensiva, pueblos blancos que parecen incrustados en la montaña y un ritmo de vida muy alejado de las prisas urbanas. Allí, la despoblación es una amenaza real, con generaciones jóvenes que emigran en busca de trabajo y servicios.

En la costa, el panorama cambia por completo. Lepe, con solo 127 km², alberga a casi 30.000 habitantes, lo que la convierte en una de las localidades más dinámicas y pobladas. Lo mismo ocurre con Isla Cristina (50 km² y más de 22.500 habitantes) o Ayamonte (142 km² y 22.725 habitantes), donde la presión demográfica se concentra en un espacio reducido, fruto del tirón turístico y la pujanza económica ligada al mar y al comercio.

En el extremo opuesto encontramos municipios diminutos y casi familiares, como Cumbres de Enmedio, que apenas cuenta con 14 km² y 59 habitantes, el más pequeño y menos poblado de Huelva. Allí, la vida transcurre entre unos pocos vecinos, donde todos se conocen y el silencio forma parte del paisaje.

La conclusión es clara: Huelva es tierra de extremos. Con municipios que se vacían a pesar de tener espacio de sobra y otros donde la densidad de población condiciona el día a día, la provincia dibuja un mapa demográfico lleno de contrastes. Una paradoja que habla tanto del pasado —con raíces mineras, agrícolas y ganaderas— como del presente, marcado por la despoblación rural, el auge turístico de la costa y el crecimiento de la capital.

Tabla de municipios de Huelva por extensión y población

Municipio

Extensión (km²)

Población

1

Almonte

861.00

26,448

2

Aroche

499.00

3,024

3

Zufre

341.00

774

4

Puebla de Guzmán

337.00

3,092

5

Gibraleón

328.00

12,930

6

Almonaster la Real

322.00

1,785

7

Hinojos

319.88

3,951

8

El Cerro de Andévalo

286.70

2,286

9

Vill. de los Castillejos

264.00

2,923

10 

Zalamea la Real

238.86

3,026

11

Calañas

237.83

2,734

12

Cartaya

226.40

20,717

13

Niebla

223.62

4,196

14

Valverde del Camino

218.70

12,721

15

Paymogo

214.00

1,124

16

Rosal de la Frontera

210.00

1,698

17

Santa Olalla del Cala

204.00

2,028

18

Moguer

203.50

22,643

19

Alosno

191.07

3,940

20

Aracena

184.00

8,240

21

Encinasola

178.00

1,275

22

Cortegana

174.00

4,636

23

El Almendro

170.61

848

24

Huelva

151.33

141,854

25

Santa Bárbara de Casa

147.00

1,075

26

C. de San Bartolomé

145.00

377

27

Beas

144.66

4,465

28

Ayamonte

142.00

22,725

29

Escacena del Campo

136.00

2,288

30

Paterna del Campo

132.00

3,478

31

Lepe

127.94

29,617

32

Berrocal

126.00

302

33

Cumbres Mayores

122.00

1,737

34

Trigueros

118.30

7,926

35

Cabezas Rubias

109.00

705

36

Villablanca

98.00

2,945

37

El Granado

97.55

507

38

El Campillo

90.72

2,018

39

Arroyomolinos de León

86.95

951

40

Cala

84.00

1,155

41

Rociana del Condado

72.00

7,866

42

Villarrasa

72.00

2,190

43

Lucena del Puerto

69.00

3,213

44

Bonares

66.00

6,093

45

Villalba del Alcor

65.00

3,316

46

La Nava

62.00

247

47

La Palma del Condado

61.00

10,770

48

San Bart. de la Torre

56.61

3,906

49

Nerva

55.00

5,100

50

Isla Cristina

50.50

22,523

51

Bollullos del Condado

50.00

14,293

52

Palos de la Frontera

50.00

12,483

53

San Silv. de Guzmán

49.00

659

54

Sanlúcar de Guadiana

49.00

402

55

Corteconcepción

49.00

561

56

Campofrío

48.00

742

57

San Juan del Puerto

45.00

9,532

58

La Zarza-Perrunal

44.71

1,230

59

La Gran. de Río-Tinto

44.00

254

60

Alájar

41.00

802

61

Cortelazor

40.00

302

62

Manzanilla

40.00

2,119

63

Punta Umbría

38.00

16,167

64

Cañaveral de León

35.00

393

65

Vill.de las Cruces

34.00

377

66

Aljaraque

33.82

23,078

67

Linares de la Sierra

29.00

276

68

Hinojales

27.00

335

69

Santa Ana la Real

27.00

473

70

Chucena

26.00

2,229

71

Jabugo

25.00

2,243

72

Higuera de la Sierra

24.00

1,320

73

Minas de Riotinto

23.31

3,738

74

Galaroza

22.27

1,373

75

Puerto Moral

20.00

281

76

Valdelarco

15.00

239

77

Cumbres de Enmedio

14.00

59

78

Castaño del Robledo

13.00

227

79

Fuenteheridos

10.92

778

80

Los Marines

10.00

410

 