El fuerte viento azota Huelva y se espera un aumento de la lluvia durante la tarde

Huelva y su provincia vive este jueves una jornada marcada por el aviso naranjo por el fuerte viento que desde primeras horas de la mañana está azotando tanto la capital como buena parte de la provincia. Las rachas, que han superado en algunos puntos los 70 kilómetros por hora, han obligado a extremar la precaución en zonas abiertas, paseos marítimos y carreteras.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viento mantendrá su intensidad durante gran parte del día, con intervalos especialmente fuertes en la costa y en áreas altas del interior. A partir de la tarde, además, se espera un aumento notable de la lluvia, con precipitaciones que podrían ser localmente intensas y persistentes en algunos municipios.

En la capital onubense, las nubes bajas han ido ganando terreno conforme avanzaba la mañana, y se prevé que la situación empeore a media tarde, cuando podría registrarse el mayor volumen de agua del día, ya que una fuerte borrasca se acerca por el Algarve.

Las autoridades locales recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, retirar objetos de balcones y azoteas que puedan caer por el viento y circular con precaución, especialmente en carreteras secundarias donde el firme ya presenta zonas encharcadas.

El temporal, que afecta a buena parte del suroeste peninsular, podría mantenerse hasta primeras horas del sábado, aunque la intensidad del viento comenzará a remitir progresivamente a lo largo del viernes.