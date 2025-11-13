La Fiscalía pide dos años de prisión y la acusación particular reclama 28 por la muerte de la reportera onubense Alicia Rodríguez

El próximo 17 de noviembre comenzará el juicio por la muerte de la reportera gráfica onubense Alicia Rodríguez, ocurrida en junio de 2021 en Marmolejo (Jaén), un caso que enfrenta dos visiones radicalmente opuestas sobre lo sucedido.

Por un lado, el Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años de prisión para M.Q.S., pareja sentimental de la víctima, al considerar los hechos constitutivos de un delito de homicidio imprudente tras el atropello mortal que costó la vida a la periodista.

Sin embargo, la acusación particular, que ejerce la familia de Alicia Rodríguez, mantiene que se trató de un asesinato, y pide para el acusado 28 años de cárcel. En su escrito, la acusación considera que concurren agravantes de parentesco, alevosía y ensañamiento, al entender que el atropello no fue un accidente, sino un acto intencionado.