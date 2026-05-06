Un frente inestable traerá lluvias a Huelva desde el viernes

La provincia de Huelva se prepara para un cambio significativo en las condiciones meteorológicas a partir del próximo viernes, cuando la estabilidad predominante en los primeros días de la semana dará paso a un escenario más inestable.

Tras jornadas de cielos despejados y temperaturas suaves, la llegada de un frente atlántico provocará un aumento de la nubosidad y la aparición de precipitaciones, que podrían comenzar de forma débil durante la tarde del viernes, especialmente en zonas del interior.

De cara al fin de semana, la situación tenderá a mantenerse variable, con posibilidad de chubascos intermitentes tanto en la costa como en la sierra, aunque sin previsión de lluvias persistentes ni generalizadas. Este tipo de episodios es habitual en el mes de mayo, caracterizado por la alternancia entre días cálidos y fases de inestabilidad.

Además, se espera un ligero descenso de las temperaturas, que se situarán en valores más moderados tras el ambiente suave de días anteriores. La evolución de la borrasca y su intensidad marcarán finalmente el alcance de las lluvias, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones meteorológicas en los próximos días.