Los forenses completan la autopsia del último cuerpo hallado y ya hay 42 víctimas identificadas

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha finalizado este miércoles la autopsia del último cuerpo recuperado en relación con el accidente ferroviario de Adamuz, con lo que ya se han practicado las autopsias a las 43 personas fallecidas localizadas hasta el momento.

Paralelamente, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha concluido la identificación de 42 víctimas mediante huellas dactilares, quedando únicamente una persona por identificar. Desde el domingo se han realizado un total de 43 levantamientos de cadáveres relacionados con el siniestro ocurrido en la provincia de Córdoba.

De las 45 denuncias por desaparición presentadas, la mayoría corresponden a ciudadanos españoles, salvo tres de nacionalidad marroquí, rusa y alemana. Entre las denuncias figura también la de un menor de edad. En cuanto al sexo, 22 corresponden a mujeres y 23 a hombres. Las denuncias se han tramitado en comandancias de Córdoba, Huelva, Madrid, Málaga y Sevilla.

Del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal, 28 se encontraban en el tren Alvia con destino Huelva, seis en las vías del mismo tren, otros seis en el interior del Iryo que viajaba hacia Madrid y tres entre ambos convoyes.

Hasta el momento se han entregado 20 cuerpos a las familias, mientras que otros 13 permanecen en el IML a la espera de la llegada de las funerarias. En siete casos aún no se ha iniciado el contacto para la retirada de los cuerpos y en otros dos se están ultimando los trámites judiciales. Todas las familias han sido informadas del fallecimiento de sus allegados, excepto la correspondiente a la víctima aún sin identificar.