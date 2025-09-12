La Fiscalía solicita cuatro años de prisión por homicidio imprudente en el caso de los mulos sueltos en Rociana

La Fiscalía de Huelva ha solicitado cuatro años de prisión por presunto homicidio por imprudencia grave y un delito de lesiones por imprudencia grave al conductor implicado en el accidente mortal ocurrido el 17 de abril de 2024. En el siniestro, una joven de 25 años perdió la vida tras colisionar su vehículo contra dos mulos en la carretera que conecta Rociana del Condado con Bonares, resultando también herida su madre.

El ministerio público sostiene que la tragedia se produjo como consecuencia de una gestión negligente de los animales, señalando que no se cumplieron las obligaciones de custodia que podrían haber evitado el accidente.

La acusación considera que el acusado actuó con una “grave dejadez y abandono absoluto” en la supervisión de los equinos, lo que derivó en la pérdida de la vida de la joven.

El juicio, cuya fecha aún no ha sido fijada, se celebrará en los juzgados de Huelva, y la Fiscalía ha instado a que se impongan las penas correspondientes en caso de ser hallado culpable.

La familia de la víctima ha mostrado su consternación por los hechos y confía en que la justicia determine las responsabilidades de este trágico accidente.