Fin de semana templado en Huelva: cielos cambiantes pero sin lluvia destacada

La provincia de Huelva vivirá un fin de semana tranquilo y templado, marcado por la estabilidad atmosférica y la ausencia de lluvias. Los cielos alternarán entre nubes y claros tanto el sábado como el domingo, en un escenario ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El sábado se presenta con temperaturas suaves, alcanzando los 24 grados de máxima y manteniendo las mínimas en torno a 17 grados. Durante la jornada predominarán los intervalos nubosos, aunque con amplios momentos de sol, especialmente en las horas centrales del día. El viento soplará flojo del suroeste y no se esperan precipitaciones en ningún punto de la provincia.

El domingo mantendrá un panorama similar, con máximas cercanas a los 23 grados, aunque las temperaturas bajarán de madrugada hasta los 12 grados, lo que dejará un ambiente más fresco a primera hora y al anochecer. Los cielos seguirán cambiantes, con alternancia de nubes y claros, pero sin riesgo de lluvia.

El buen tiempo acompañará tanto en la costa como en el interior, ofreciendo un fin de semana propicio para escapadas, senderismo o visitas a los pueblos de la sierra. Solo será necesario un abrigo ligero para las primeras y últimas horas del día.