Este fin de semana llega un respiro cálido a Huelva aunque con nubes en el horizonte

Huelva vivirá un fin de semana marcado por la estabilidad y las temperaturas suaves, típicas del otoño más amable. El sábado será la jornada más soleada, con cielos despejados durante todo el día y valores que alcanzarán los 23 °C en las horas centrales. Las mínimas rondarán los 9 °C, dejando una mañana algo fresca pero ideal para actividades al aire libre.

El domingo, en cambio, llegará con un ambiente algo más variable. Se espera que las nubes ganen protagonismo a lo largo de la jornada, aunque no se prevén lluvias de importancia. Las temperaturas se mantendrán prácticamente iguales, con máximas de 22 °C y mínimas en torno a los 10 °C.

En conjunto, un fin de semana muy agradable en la provincia, con un sábado luminoso y un domingo más gris pero igualmente templado, perfecto para disfrutar del ocio al aire libre.