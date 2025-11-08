Dos heridos en el incendio de dos embarcaciones en la ría de Punta Umbría

La madrugada de este sábado se ha saldado con dos personas heridas tras el incendio de dos embarcaciones en la ría de Punta Umbría. El fuego, registrado en torno a las 05:30 horas, obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencia para atender a los afectados y controlar las llamas.

Según ha informado la Guardia Civil, uno de los heridos fue rescatado del agua por los agentes, mientras que el otro recibió asistencia en la orilla hasta la llegada de los servicios sanitarios, que se hicieron cargo de su traslado para recibir atención médica.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio Marítimo Provincial de Huelva, el Equipo Pegaso —que empleó drones para evaluar la zona y apoyar las labores de rescate—, además de patrullas terrestres, Policía Local, Bomberosy Salvamento Marítimo, que trabajaron de forma coordinada para controlar la situación.

Las causas del incendio están siendo objeto de investigación, aunque los primeros indicios apuntan a que el origen del fuego podría estar vinculado al transporte ilegal de gasolina realizado sin autorización y sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, lo que habría provocado la deflagración.

El suceso ha causado una gran expectación en la zona, donde las autoridades han recordado la peligrosidad y el riesgo ambiental que supone el manejo inadecuado de combustibles en embarcaciones no preparadas para ello.