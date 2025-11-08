Detenido un vecino de Aracena por el robo de más de 5.000 metros de cable de cobre en una parcela industrial de Salteras

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Aracena como presunto autor del robo de más de 5.000 metros de cableado de cobre en una parcela industrial del municipio sevillano de Salteras. La detención se enmarca dentro de la operación ‘Alxaraf Later’, desarrollada por el Equipo ROCA de Sanlúcar la Mayor, con la colaboración de sus homólogos de Cortegana.

Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia de uno de los copropietarios del recinto, quien localizó varios rollos de cable cortados y preparados para su sustracción. A partir de ahí, los agentes comenzaron las pesquisas que permitieron identificar al presunto autor, que aprovechaba los días de inactividad en la parcela para cometer los robos.

Según fuentes de la investigación, el detenido vendía el cobre en pequeñas cantidades en distintas empresas de reciclaje de metales de las provincias de Sevilla y Huelva, con el objetivo de no levantar sospechas. En total, se estima que llegó a poner en circulación unos 550 kilos de cobre, aunque los agentes lograron recuperar alrededor de 2.000 metros de cable, que ya han sido devueltos a su propietario.

El operativo forma parte del Plan contra el robo de cobre, que la Guardia Civil mantiene activo en toda Andalucía para combatir este tipo de delitos que afectan tanto a empresas como a servicios públicos.

Con esta actuación, el instituto armado subraya la importancia de la colaboración ciudadana y la coordinación entre unidades provinciales, elementos que han resultado clave para esclarecer el caso y detener al presunto responsable, natural de Aracena, al que se le atribuye un delito continuado de robo con fuerza.