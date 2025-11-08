Huelva alcanza más de 37.500 vacunaciones frente a la gripe en las primeras semanas de campaña

La campaña de vacunación frente a la gripe avanza a buen ritmo en Huelva. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, un total de 37.595 personas mayores de 60 años ya han recibido la vacuna, lo que supone una cobertura del 28,4% en este grupo de población.

El consejero Antonio Sanz destacó que la campaña “transcurre con normalidad y sin incidencias”, y agradeció la implicación del personal sanitario y la responsabilidad de los ciudadanos, especialmente de las familias que han autorizado la vacunación de los más pequeños.

En los centros residenciales de mayores y de personas con discapacidad de la provincia, la cobertura antigripal alcanza el 86,9%, una de las cifras más altas de Andalucía, reflejo del compromiso de los profesionales y de la buena respuesta de los usuarios.

Asimismo, 1.859 lactantes onubenses menores de seis meses han sido inmunizados frente al virus respiratorio sincitial (VRS) con el fármaco nirsevimab, alcanzando un 91,4% de cobertura.

Desde la Junta se recuerda la importancia de vacunarse para prevenir complicaciones y se anuncian jornadas de vacunación sin cita a partir del 12 de noviembre, que se celebrarán cada miércoles mientras dure la campaña en los centros de salud de la provincia.

La Consejería ha destinado 23,6 millones de euros a esta campaña, con el objetivo de superar los 1,7 millones de personas vacunadas en toda Andalucía y mantener bajo control la incidencia de las infecciones respiratorias.