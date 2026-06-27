Fin de semana de calor: el termómetro alcanzará los 35 grados el domingo

El calor volverá a ganar protagonismo este fin de semana en la provincia de Huelva. Tras librarse de la intensa ola de calor que ha disparado los termómetros en amplias zonas de Europa y de la Península, los onubenses afrontan ahora un progresivo ascenso de las temperaturas que se dejará notar especialmente entre el sábado y el domingo.

La jornada del sábado estará marcada por cielos despejados y un ambiente plenamente veraniego, con temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 18. Unos valores que ya anticipan un cambio importante durante la noche, que comenzará a ser más cálida y menos propicia para el descanso.

El domingo el calor dará un paso más. Las máximas alcanzarán los 35 grados, mientras que las mínimas subirán hasta los 20, dejando la primera noche claramente tropical en muchos puntos de la provincia.

Aunque Huelva ha quedado al margen de los registros extremos que están sufriendo otros territorios europeos, la tendencia apunta a un incremento continuado de las temperaturas durante los primeros días de la próxima semana. Todo indica que el calor irá intensificándose, con valores propios del verano y jornadas en las que el mercurio seguirá escalando.

Ante este escenario, los expertos recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y extremar las precauciones en personas mayores, menores y colectivos especialmente vulnerables.