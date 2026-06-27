Una avería masiva deja sin internet a varios municipios de la provincia

Una avería masiva en la red de telecomunicaciones ha dejado sin servicio de internet desde las 14.05 horas de este viernes a numerosos usuarios de varios municipios de la provincia de Huelva, entre ellos San Juan del Puerto, Trigueros, Beas y Valverde del Camino.

La incidencia, que afecta a la infraestructura sobre la que operan distintas compañías de telecomunicaciones, ha provocado que miles de clientes se hayan quedado sin conexión de forma simultánea, independientemente del operador con el que tengan contratado el servicio.

No es, además, el único problema registrado durante la jornada. Entre las 11.30 y las 13.30 horas ya se produjo otra interrupción del servicio que pudo resolverse tras aproximadamente dos horas. Sin embargo, poco después de las dos de la tarde se produjo una nueva caída, esta vez de carácter masivo y de mayor alcance.

Los técnicos trabajan desde el momento en que se produjo la incidencia para localizar el origen de la avería y restablecer el servicio cuanto antes. Las previsiones apuntan a que la conexión pueda recuperarse progresivamente a lo largo del día, aunque por el momento no se ha concretado una hora para la normalización total.

La interrupción está afectando tanto a particulares como a empresas, comercios y administraciones que dependen de internet para desarrollar su actividad diaria, lo que ha generado numerosas incidencias en la prestación de servicios.

Al tratarse de un fallo en la infraestructura de la red, todas las operadoras que utilizan esa conexión se han visto afectadas, por lo que la recuperación del servicio dependerá de la reparación de la avería principal.