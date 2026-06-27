Huelva, en vía muerta: viajar en tren se ha convertido en una prueba de paciencia

Viajar en tren desde Huelva ha dejado de ser una simple forma de desplazarse. Para muchos usuarios se ha convertido en un ejercicio de incertidumbre. Antes de salir de casa ya no basta con consultar el horario del convoy. Ahora también hay que comprobar si existe alguna incidencia, si el trayecto terminará en autobús o si una nueva avería obligará a cambiar los planes sobre la marcha.

En las últimas semanas, la línea ferroviaria onubense ha vuelto a situarse en el centro del debate. Obras necesarias para modernizar la infraestructura, averías en la catenaria, retrasos y cortes del servicio han terminado alimentando una sensación que cada vez comparten más viajeros: coger el tren en Huelva se ha convertido en una lotería.

Los problemas no son nuevos, pero la sucesión de incidencias ha agravado el malestar. La cronología de las últimas semanas resulta especialmente significativa.

El pasado 29 de mayo comenzó el corte programado de la línea entre Huelva y Sevilla para ejecutar una de las mayores actuaciones de los últimos años. Adif inició trabajos destinados a reparar los daños ocasionados por los temporales del invierno y a ampliar las vías de apartado en las estaciones de Escacena y Salteras, una actuación que también permitirá mejorar el tráfico ferroviario de mercancías con destino al Puerto de Huelva.

Mientras avanzaban las obras, Renfe puso en marcha un amplio dispositivo alternativo con 618 autobuses para garantizar la movilidad entre ambas provincias.

La previsión era recuperar el servicio ferroviario el 15 de junio.

Sin embargo, tampoco esa fecha pudo cumplirse.

Los trabajos necesitaron varios días más y la reapertura tuvo que retrasarse, prolongando la dependencia del transporte por carretera cuando miles de viajeros esperaban volver a la normalidad.

Pero esa normalidad apenas tuvo tiempo de instalarse.

Solo unos días después, una avería en la infraestructura ferroviaria entre Sevilla y Madrid provocó retrasos que también afectaron a los trenes con origen y destino en Huelva. Entre los viajeros se encontraban los alumnos del Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva, que regresaban de un viaje de fin de curso y permanecieron retenidos durante cerca de diez horas debido a la incidencia.

Y cuando parecía que la situación comenzaba a estabilizarse, la historia volvió a repetirse.

Este viernes, una falta de tensión en la catenaria obligó a interrumpir nuevamente la circulación ferroviaria entre Huelva y Benacazón. Renfe tuvo que activar otro plan alternativo por carretera para trasladar a los viajeros hasta Sevilla.

La imagen vuelve a ser la misma.

Maletas junto a autobuses donde debería haber trenes.

Viajeros esperando instrucciones.

Cambios de última hora.

Y la sensación de que cualquier incidencia acaba teniendo consecuencias directas para Huelva.

No se trata de un episodio aislado. Durante los últimos meses la línea ha sufrido distintos problemas técnicos. En febrero, otra avería en la catenaria obligó a suspender la circulación ferroviaria. En abril, un fallo eléctrico entre Benacazón y Niebla volvió a dejar sin servicio la conexión, obligando otra vez a sustituir los trenes por autobuses. Ese mismo mes, un Alvia con destino Huelva quedó detenido durante más de una hora por otra incidencia registrada en Córdoba.

Cada episodio, por separado, puede entenderse como un problema puntual. Todos juntos dibujan una realidad que preocupa cada vez más a quienes dependen del tren.

Porque Huelva juega con una desventaja evidente.

La provincia solo dispone de una conexión ferroviaria convencional con el exterior. Cuando esa línea falla no existe una alternativa. No hay otro recorrido. No hay otra vía. Si el tren se detiene, desaparece el servicio ferroviario.

Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de un simple retraso.

Miles de trabajadores utilizan diariamente esta conexión para desplazarse a Sevilla. También estudiantes universitarios, opositores, pacientes que acuden a consultas médicas o viajeros que enlazan con otros destinos nacionales.

Muchos han terminado modificando sus hábitos. Salen antes de casa, evitan comprometer reuniones importantes el mismo día de un viaje o procuran no hacer conexiones demasiado ajustadas. La incertidumbre forma ya parte del trayecto.

Paradójicamente, la mayoría de las actuaciones realizadas responden precisamente al objetivo de mejorar la línea. Nadie cuestiona que las infraestructuras necesitan inversiones ni que los daños provocados por los temporales hacían necesarias estas obras. El problema surge cuando esas mejoras conviven con una sucesión casi continua de averías e incidencias que impiden recuperar la confianza en el servicio.

Mientras tanto, la alta velocidad continúa siendo una promesa de futuro para la provincia.

Pero el presente sigue escribiéndose sobre una única línea ferroviaria que vuelve a ser noticia cada pocas semanas.

El debate ya no se limita a reclamar nuevas infraestructuras o acelerar la llegada del AVE. Lo que muchos usuarios reclaman es algo mucho más inmediato: un servicio fiable.

Porque viajar en tren debería consistir únicamente en mirar el reloj para saber a qué hora sale.

No en preguntarse si llegará.