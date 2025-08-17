Fin a la pesadilla en Aroche: el incendio queda extinguido tras devastar 500 hectáreas

El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio forestal declarado el pasado martes en el paraje de La Contienda, en el término municipal de Aroche (Huelva), tras más de dos días de intensos trabajos. El fuego ha calcinado aproximadamente 500 hectáreas, convirtiéndose en uno de los siniestros más graves del verano en la provincia.

En las labores de extinción han participado numerosos medios y efectivos del Infoca, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, así como refuerzos procedentes de las provincias de Córdoba y Jaén, y del municipio portugués de Moura o Serpa, que aportó recursos humanos y materiales. La intervención de autobombas, buldóceres, medios aéreos y brigadas forestales ha sido clave para frenar el avance de las llamas y liquidar por completo los puntos calientes.

Incendio en Aroche / Fotografía: Diputación de Huelva

La extinción del incendio supone un alivio para el municipio de Aroche y para toda la comarca, que ha vivido con preocupación la cercanía de las llamas a zonas de valor ecológico. Sin embargo, las autoridades advierten que es necesario mantener la alerta, ya que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene para hoy el aviso naranja, condiciones que podrían favorecer la aparición de nuevos incendios de relevancia.