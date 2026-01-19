Una familia de cuatro miembros de Punta Umbría, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz

La tragedia ferroviaria registrada en el término municipal de Adamuz (Córdoba) ha golpeado de lleno a Punta Umbría tras confirmarse el fallecimiento de los cuatro miembros de la familia Zamorano Álvarez, vecinos del municipio, que viajaban en el tren Alvia Madrid–Huelva siniestrado.

La confirmación de las muertes, tras horas de angustiosa incertidumbre, ha provocado una profunda conmoción en la localidad, donde la familia era muy conocida y querida. El siniestro deja así uno de los episodios más dolorosos para la provincia de Huelva, que sigue pendiente del balance definitivo de víctimas.

Ante esta pérdida, el Ayuntamiento de Punta Umbría ha decretado tres días de luto oficial. Durante este periodo, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y quedarán suspendidos todos los actos institucionales previstos. El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, se ha desplazado a Córdoba para acompañar a los familiares en estos momentos de dolor.

Desde el Consistorio se ha trasladado el pésame y la solidaridad de toda la Corporación municipal y de la ciudadanía, al tiempo que se mantiene la esperanza de que las dos personas vecinas de Punta Umbría de las que aún no se tienen noticias puedan ser localizadas con vida, mientras continúan los trabajos de búsqueda e identificación.

El municipio vive horas de profundo duelo, unido al dolor de todas las familias afectadas por uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en España en las últimas décadas.