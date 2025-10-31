Fallece el vecino de Gibraleón que permanecía hospitalizado tras la caída de una estructura durante el temporal

El vecino de Gibraleón de 53 años que resultó herido tras la caída de una estructura en la calle Juan XXIII durante el reciente temporal ha fallecido en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde permanecía ingresado desde el suceso. El Ayuntamiento ha confirmado la triste noticia y ha expresado su profundo pesar por la pérdida de Diego Bautista, vecino muy querido en la localidad.

El consistorio en un comunicado ha anunciado la declaración de dos días de luto oficial —1 y 2 de noviembre— durante los cuales las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta en señal de respeto. “Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos en este momento de gran dolor”, expone desde redes sociales el Ayuntamiento de Gibraleón.

El suceso, ocurrido durante las fuertes lluvias y rachas de viento que afectaron al municipio, provocó una gran conmoción entre los vecinos, que desde entonces han mostrado su apoyo a la familia del fallecido.

El Ayuntamiento ha reiterado su compromiso de seguir trabajando para ayudar a los afectados por el temporal y ha pedido a la ciudadanía prudencia ante posibles nuevas incidencias meteorológicas.