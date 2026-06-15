Fallece Jaime de Vicente, referente de la cultura iberoamericana en Huelva

Huelva despide a una de sus figuras más destacadas del ámbito cultural. Jaime de Vicente, presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana y director del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb), falleció este domingo 14 de junio, dejando tras de sí una amplia trayectoria vinculada a la promoción de la cultura y el patrimonio.

Aunque nació en Madrid, De Vicente residía en Huelva desde 1985, ciudad en la que desarrolló buena parte de su actividad profesional y social. Entre 1985 y el año 2000 ejerció como director de los Servicios Agrarios de Caja Rural de Huelva, mientras que entre 2001 y 2012 estuvo al frente de la Fundación Caja Rural del Sur.

Sin embargo, fue en el ámbito cultural donde dejó una huella especialmente profunda. Como presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana y director del Otoño Cultural Iberoamericano desde su creación en 2008, impulsó numerosos proyectos, conferencias, exposiciones y encuentros que contribuyeron a fortalecer las relaciones culturales entre ambos lados del Atlántico.

A lo largo de los años se convirtió en una figura clave en la difusión de la cultura iberoamericana en Huelva, promoviendo iniciativas que dieron visibilidad a artistas, escritores, investigadores y creadores de distintos países. Su labor fue reconocida recientemente con la distinción de Bandera de Andalucía 2026 a la Cultura y el Patrimonio.

La noticia de su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de pesar en los ámbitos cultural, institucional y social de la provincia, donde era ampliamente conocido y apreciado por su compromiso con la cultura y su capacidad para impulsar proyectos de gran repercusión.

Con su muerte, Huelva pierde a uno de los principales impulsores de la cooperación cultural iberoamericana y a una persona que dedicó gran parte de su vida a convertir la cultura en un puente de encuentro entre pueblos y generaciones. Sus familiares, amigos y colaboradores reciben estos días el cariño y reconocimiento de una sociedad que hoy lamenta la pérdida de uno de sus referentes culturales más destacados.