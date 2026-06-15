Los médicos amenazan con una huelga indefinida tras el verano

La huelga convocada por los principales sindicatos médicos de España afronta esta semana su último ciclo de movilizaciones antes del verano con una advertencia clara al Ministerio de Sanidad: si no hay avances en la negociación del nuevo Estatuto Marco, los profesionales convocarán una huelga indefinida a partir de septiembre.

La jornada de este lunes ha estado marcada por una gran concentración celebrada frente al Ministerio de Sanidad en Madrid, donde han participado profesionales llegados de distintos puntos del país para mostrar su rechazo al texto impulsado por el Gobierno central.

Manifestación médica ante el ministerio de Sanidad.

En la provincia de Huelva, el seguimiento de la huelga ha vuelto a ser especialmente significativo en algunos centros sanitarios. Los datos facilitados por las organizaciones convocantes reflejan que el mayor respaldo se ha registrado en el Hospital Juan Ramón Jiménez, donde secundaron el paro 176 profesionales, lo que representa un 30,61% del total. Le sigue el Hospital Infanta Elena, con un seguimiento del 20,44%, mientras que en el Área Sanitaria Norte de Huelva alcanzó el 16,67%. En el Distrito Huelva-Costa Condado-Campiña el seguimiento se situó en el 8,41%.

Los sindicatos médicos aseguran que el conflicto continúa completamente bloqueado y denuncian la falta de avances en las conversaciones con el Ministerio. Entre sus principales reivindicaciones figuran la creación de un estatuto propio para médicos y facultativos, una jornada laboral de 35 horas, el reconocimiento y retribución del exceso de jornada, una clasificación profesional acorde con la formación y responsabilidad del colectivo y un modelo de jubilación que tenga en cuenta la penosidad del ejercicio profesional.

El Comité de Huelga, integrado por varias organizaciones médicas de ámbito nacional, considera que la situación puede agravarse tras el verano debido a la escasez de profesionales y a las dificultades para cubrir sustituciones durante los periodos vacacionales.

Manifestación médica ante el ministerio de Sanidad.

Por ello, los representantes sindicales ya anuncian una escalada del conflicto si el Ministerio mantiene la actual tramitación del Estatuto Marco sin incorporar cambios sustanciales. De no producirse avances durante los meses de julio y agosto, septiembre podría arrancar con una huelga indefinida de médicos en toda España, una medida que supondría uno de los mayores conflictos sanitarios de los últimos años.

Los convocantes insisten en que su objetivo es mejorar las condiciones laborales de los profesionales y, con ello, garantizar una asistencia sanitaria de mayor calidad para los pacientes, aunque reconocen que la falta de acuerdo con el Gobierno ha llevado el conflicto a un punto crítico.