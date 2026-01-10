La factura energética no da tregua: cuánto paga un hogar medio en Huelva

El coste de la energía continúa siendo un lastre para las economías domésticas en Huelva. En 2025, un hogar medio paga entre 110 y 130 euros mensuales en electricidad, mientras que el gasto anual en gas o sistemas equivalentes de calefacción y agua caliente ronda los 600 euros.

En conjunto, la factura energética supera fácilmente los 2.000 euros al año, una cifra elevada para una provincia donde los ingresos medios se mantienen por debajo de la media nacional. Este gasto representa cerca del 10% del presupuesto anual de muchos hogares.

Los picos de consumo en verano, por el uso del aire acondicionado, y en invierno, por la calefacción, concentran gran parte del esfuerzo económico, obligando a muchas familias a ajustar otros gastos esenciales.

La energía se ha consolidado así como uno de los gastos fijos que más condiciona la capacidad económica de los hogares onubenses.