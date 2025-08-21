Extinguido el segundo incendio de La Contienda en Aroche tras calcinar hasta 40 hectÃ¡reas

El incendio forestal declarado en la tarde del pasado domingo en el paraje de La Contienda, en el tÃ©rmino municipal de Aroche, ha quedado completamente extinguido a las 4:00 horas de este jueves 21 de agosto, segÃºn ha informado el Plan Infoca.

El fuego fue controlado en la maÃ±ana del martes 19 de agosto, despuÃ©s de una intensa labor de extinciÃ³n que se prolongÃ³ durante la noche y que requiriÃ³ el despliegue de un importante dispositivo.

Las primeras estimaciones, aÃºn pendientes de confirmaciÃ³n oficial, apuntan a que las llamas han afectado a entre 30 y 40 hectÃ¡reas de terreno.

En los trabajos participaron dos brigadas de refuerzo contra incendios (Brica), seis grupos de bomberos forestales, tres tÃ©cnicos de operaciones y un agente de Medio Ambiente, ademÃ¡s de cuatro aviones de carga en tierra, tres helicÃ³pteros â€”uno ligero, uno semipesado y otro pesadoâ€”, dos autobombas, un buldÃ³cer y una Unidad MÃ©dica de Incendios Forestales.

La rÃ¡pida respuesta permitiÃ³ contener la expansiÃ³n del fuego en una zona que ya habÃ­a sufrido hace apenas unos dÃ­as otro incendio que arrasÃ³ alrededor de 500 hectÃ¡reas.