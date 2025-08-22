Las exportaciones onubenses superan los 3.900 millones, lo que supone un descenso del 6,2% con respecto al mismo periodo de 2024

La provincia onubense se ha situado como la tercera más exportadora de Andalucía durante el primer semestre de 2025, con un 18,3% del total regional, lo que equivale a 3.908 millones de euros. Esta cifra supone una disminución del 6,2% respecto al mismo periodo del año anterior, afectada principalmente por el aumento de los precios de la energía.

A pesar del retroceso general, las exportaciones agroalimentarias alcanzaron un récord histórico, con 1.548 millones de euros y un crecimiento del 11,1%. Los frutos rojos destacan especialmente, situando a Huelva como líder nacional con ventas por 1.241 millones, un 14,2% más que en el primer semestre de 2024.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, José Manuel Correa, y la delegada de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez, analizaron estos datos y destacaron la fortaleza de los productos onubenses en los mercados internacionales. La titular territorial de Economía subrayó que “Huelva mantiene el tercer puesto entre las provincias andaluzas, acercándose a los 4.000 millones de euros en negocio internacional”.