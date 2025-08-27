Las cuencas del Tinto, Odiel y Piedras, entre las que más agua tienen almacenada de España

Las cuencas onubenses del Tinto, Odiel y Piedras mantienen una reserva hídrica del 76% de su capacidad, situándose entre las más abastecidas del país y solo por detrás de las Cuencas Internas del País Vasco, que registran un 85,7%. A nivel nacional, la media de los embalses se sitúa en el 60,8%, con un almacenamiento total de 34.060 hectómetros cúbicos (hm³), tras una bajada semanal de 678 hm³, equivalente al 1,2% de la capacidad total.

Esta posición destacada se explica por las precipitaciones recientes en la vertiente Atlántica, que han permitido mantener los embalses onubenses por encima de otras cuencas andaluzas, como Guadalquivir (46,4%) o Guadalete-Barbate (45,2%).

La buena situación de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras garantiza el suministro a la población, a la agricultura y a la industria de Huelva, además de ofrecer un colchón de seguridad frente a posibles episodios de sequía.

El mantenimiento de esta reserva hídrica coloca a estas cuencas como un referente en España en la gestión del agua, especialmente en un contexto de variabilidad climática y presión sobre los recursos naturales.