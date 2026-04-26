Exceso de velocidad, móvil y mal uso del carril izquierdo: las infracciones más habituales en las carreteras de Huelva

Las carreteras de Huelva no son ajenas a una realidad que se repite en toda España: la mayoría de las multas de tráfico responden a infracciones muy conocidas por los conductores, pero que siguen cometiéndose de forma habitual. Desde el exceso de velocidad hasta el uso indebido del carril izquierdo, pasando por no respetar señales básicas, los comportamientos incorrectos al volante continúan siendo una constante.

Según datos de la Dirección General de Tráfico, el exceso de velocidad sigue siendo la infracción más frecuente, representando la mayor parte de las sanciones también en Andalucía y, por extensión, en la provincia onubense. A ello se suman otras conductas como el uso del teléfono móvil mientras se conduce o no llevar el cinturón de seguridad.

Sin embargo, más allá de estas infracciones graves, existen otras prácticas muy extendidas en el día a día de los conductores de Huelva que, aunque a menudo se perciben como “normales”, también están sancionadas y generan situaciones de peligro.

Uno de los ejemplos más comunes es el uso indebido del carril izquierdo en autovías como la A-49, donde muchos conductores circulan de forma continuada por este carril sin estar adelantando, dificultando la fluidez del tráfico. A esto se suma no respetar correctamente señales como el STOP —realizando un simple “ceda el paso”— o no mantener la distancia de seguridad.

En entornos urbanos como la capital, las sanciones más habituales suelen estar relacionadas con el estacionamiento indebido, pero también con no respetar semáforos o giros prohibidos, especialmente en zonas de tráfico denso.

Las autoridades recuerdan que estas conductas, aunque parezcan menores, están detrás de numerosos incidentes y accidentes. En este sentido, el uso del móvil al volante continúa siendo una de las infracciones más peligrosas, ya que multiplica el riesgo de siniestro.

El incremento de controles y sistemas automatizados, como radares o cámaras, también ha contribuido a elevar el número de sanciones en los últimos años, evidenciando que el problema no es solo de vigilancia, sino de hábitos.

En la provincia de Huelva, donde las conexiones por carretera son clave para la movilidad diaria, el respeto a las normas de tráfico sigue siendo un reto pendiente. Las administraciones insisten en que la seguridad vial no depende únicamente de grandes infraestructuras, sino también de pequeños gestos al volante que, repetidos a diario, pueden marcar la diferencia.