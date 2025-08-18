Los estudiantes onubenses estrenarán libros de texto en el próximo curso con el programa de gratuidad

El curso 2025/2026 llegará con novedades para los estudiantes onubenses. El alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) estrenará libros de texto, al igual que los escolares de 1º y 2º de Primaria, que renovarán sus manuales. Además, se repondrá la dotación destinada a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional destinará un presupuesto total de 57 millones de euros al Programa de Gratuidad de Libros de Texto en Andalucía, una iniciativa que beneficiará a unos 885.000 estudiantes de enseñanzas obligatorias, incluidos miles de onubenses.

Las familias cuyos hijos accedan a estos cursos recibirán un ‘cheque libro’ y la relación de manuales correspondientes para su canje en la librería de su elección. El programa está dirigido a todo el alumnado escolarizado en Primaria y ESO en centros sostenidos con fondos públicos, tanto públicos como concertados.

La gratuidad de los libros de texto es un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía y respaldado por la Ley de Educación de Andalucía. El sistema funciona en régimen de préstamo: los manuales son propiedad de la administración educativa y, al finalizar el curso, deben permanecer en el centro escolar para que puedan ser utilizados por otros estudiantes. Además del alivio económico que supone para las familias, este modelo busca fomentar la responsabilidad y el cuidado del material escolar.