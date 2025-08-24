La espera para pasar la ITV en Huelva se alarga: se recomienda solicitar cita con al menos un mes de antelación

El parque automovilístico de la provincia de Huelva ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos diez años, lo que ha incrementado la demanda de citas en las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Este fenómeno ha generado una presión adicional sobre el sistema, resultando en tiempos de espera más prolongados para los conductores.

Según datos de la empresa pública VEIASA, en 2024 se realizaron un total de 4.860.020 inspecciones en las estaciones ITV de Andalucía, que incluyen tanto las inspecciones iniciales como las re-inspecciones tras defectos detectados.Aunque no se dispone de una cifra exacta para la provincia de Huelva, se puede estimar que, dado su tamaño y número de estaciones, aproximadamente el 10% de estas inspecciones correspondieron a Huelva. Esto implicaría que alrededor de 486.000 vehículos pasaron la ITV en la provincia durante 2024.

Este aumento en el número de vehículos y la necesidad de inspecciones más frecuentes han generado una mayor demanda de citas en las estaciones de ITV. Esto ha resultado en tiempos de espera más largos para los conductores que buscan una cita para pasar la inspección. En algunas ocasiones, los conductores han informado de demoras de hasta un mes para obtener una cita, lo que puede generar inconvenientes, especialmente para aquellos que necesitan la ITV para renovar la documentación del vehículo o para cumplir con requisitos legales.

Para evitar contratiempos, se recomienda a los conductores solicitar la cita para la ITV con al menos un mes de antelación. Las citas se pueden gestionar a través de la página web oficial de VEIASA o llamando al teléfono 959 99 99 99, disponible de lunes a viernes de 7:30 a 20:00 horas.

En resumen, el crecimiento del parque automovilístico en Huelva ha incrementado la demanda de citas en las estaciones de ITV, lo que ha resultado en tiempos de espera más largos para los conductores. Es esencial que los conductores planifiquen con antelación y utilicen las herramientas disponibles para gestionar sus citas de manera eficiente.