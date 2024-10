Encontrar el amor o amistad en Internet no es tan difícil: los mejores videochats para ligar

En Internet trabajamos, estudiamos, leemos las noticias, nos comunicamos con otras personas y, por supuesto, ligamos con personas interesantes. Pero a su vez, existen algunos prejuicios como que ligar en Internet es difícil, caro y muchas veces inútil. Pero ¿es verdad?

De hecho, es mucho más fácil conocer gente en Internet que en la calle. Pero lo más importante es que Internet expande significativamente tu círculo potencial de contactos. Aquí no estás limitado por tu localización. Puedes conocer a cualquiera en cualquier parte. Sin embargo, incluso así aparece una pregunta lógica: “¿Dónde puedes conocer gente en Internet hoy en día?”. La respuesta más obvia son los sitios y apps de citas. Sin embargo, en la práctica, los videochats han sido normalmente formas mucho más efectivas y eficientes de ligar en Internet. De ellos queremos hablar hoy más en detalle. ¡A por ello!

Los mejores video chats para ligar.

Probablemente merece la pena hacer énfasis en el hecho de que por “video chat” nos referimos primariamente a los video chats al azar, también llamados chatroulettes.

Un video chat es una plataforma web donde los usuarios conocen y chatean al azar unos con otros a través de video (aunque la mensajería de texto está presente en la mayoría de los casos). La historia de los videochats al azar comienza en 2009 con el lanzamiento de Omegle. El servicio ofrece a sus usuarios una oportunidad única de conocer y conversar con gente completamente al azar, haciendo que ligar en Internet sea más emocionante, impredecible y divertido.

Desgraciadamente, tras muchos años funcionando, Omegle cerró en 2023 y en estos momentos no parece que el desarrollador tenga ninguna intención de volver a abrirla. Por eso, si tienes intención de utilizar el formato de chatroulette, deberías considerar las alternativas disponibles. Por cierto, muchas de ellas han aparecido durante la existencia del video chat al azar. Veamos algunas de las más populares:

· Omegg , una buena alternativa a Omegle que ofrece a sus usuarios un diseño y funcionalidad similar. Los participantes pueden comunicarse de forma anónima con gente nueva, elegir a quién quieren conocer en base a parámetros básicos, incluyendo los intereses. La simplicidad y la facilidad de uso hacen que Omegg sea popular entre los que buscan conocer gente nueva.

· OmegleAlternative , una excelente alternativa Omegle con mujeres para aquellos que solo quieren conocer gente del sexo opuesto. Video chat tiene un filtro de búsqueda de usuarios por sexo sin errores gracias al cual los hombres conocen y chatean solo con chicas. Pero esta no es la única ventaja de OmegleAlternative. También tiene un traductor de mensajes integrado para facilitar la comunicación con gente de otros países, además de una moderación de usuario y servicio de soporte excelente.

· Chatspin , un gran descubrimiento para los amantes de la sencillez, algo que gustará a los fans de Omegle. Solo necesitas definir tu sexo y hacer clic en “Comenzar”. En un momento tendrás a alguien nuevo en tu pantalla. Si quieres hacer la comunicación más anónima, puedes usar las máscaras de inteligencia artificial.

· EmeraldChat , un videochat moderno y funcional con bastante funcionalidad útil: comunicación a través de texto o vídeo, búsqueda de usuarios en base a sus intereses, salas de chat, compartir fotos y vídeos, filtrar usuarios por sexo, puntuación de karma y otros parámetros.

· Camsurf , una alternativa bastante minimalista a Omegle que ofrece a sus usuarios una funcionalidad básica gratuita, incluyendo la búsqueda de usuarios por su localización. Si quieres acceder a más funcionalidades y configuraciones, necesitas pagar por una cuenta premium, pero incluso sin ella, puedes usar Camsurf de forma totalmente cómoda.

· Meetme , un videochat al azar para iOS y Android. Con Meetme, puedes chatear vía texto o video, hacer directos para muchos usuarios y ver los de otros usuarios según te interese. ¡Es tu elección!

De hecho, esta es solo una pequeña selección de buenas alternativas a Omegle que deberías probar. Son perfectos tanto para principiantes que están descubriendo el formato de chatroulette como para usuarios más expertos. Te recomendamos que te familiarices personalmente con estas plataformas y eliges la que mejor se adapta a lo que buscas.

Ventajas principales de la comunicación a través de vídeo.

Puede que tengas otra pregunta importante: “¿Cuáles son los beneficios reales de chatear a través de video?”. Es una muy buena pregunta y tenemos varias respuestas:

· Comunicación en directo. Cada video chat, sin importar tu elección, te permite ver y oír a la otra persona, algo que hace la conversación más real y natural. Casi como en la vida real.

· Emociones, expresiones faciales y gestos. Ningún chat de texto te permite de forma objetiva valorar el estado de ánimo y las emociones de la otra persona porque no puedes verla. En un video chat, todo esto está a la vista. Aquí es mucho más fácil que puedas tener una opinión objetiva sobre la lealtad de la otra persona hacia ti, si tiene interés, qué emociones provocas en ella y si merece la pena seguir con la conversación.

· Seguridad. Aunque ninguna plataforma en Internet puede garantizar una seguridad al 100%, los videochats con una moderación de usuario y servicio de soporte de calidad reducen significativamente los riesgos. Además, merece la pena saber que los ciberdelincuentes normalmente no muestran su cara, por lo que no les sirven los video chats.

· Anónimo. Muchos videochats al azar no te piden registro ni que introduzcas información personal. Por ello, toda tu información sigue siendo confidencial. Pero en cualquier caso, debes recordar que solo tú eres responsable de tu seguridad en Internet. No desveles información personal a personas que no conozcas bien, no hagas clic en enlaces sospechosos y no descargues archivos sin saber si es seguro.

· Cobertura global. Los video chats modernos operan en cientos de países de todo el mundo. Esto significa que tienes la oportunidad de conocer y comunicarte con gente de casi cualquier rincón del planeta. Una buena elección en este caso son los videochats con un traductor de mensajes integrado como el anteriormente mencionado, alternativa a Omegle.

Existen muchas más ventajas pero nos hemos limitado solo a las más importantes.

Hagamos un resumen

Internet abre un mundo increíble de oportunidades para que hagas nuevos contactos, amistades e incluso encuentres el amor. Todo lo que necesitas es aprovechar esas oportunidades y no perder el momento exacto.

Si, al principio puede parecer algo raro conocer y tener un videochat con alguien completamente desconocido. Sin embargo, rápidamente te acostumbrarás y te lo pasarás genial en cada nueva cita. Así que, ¿por qué no empiezas ahora?