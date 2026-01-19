El drama de los desaparecidos tras el accidente ferroviario de Adamuz mantiene en vilo a decenas de familias

La tragedia ferroviaria registrada en el término municipal de Adamuz (Córdoba), con decenas de víctimas mortales y más de un centenar de heridos, ha dejado también un drama paralelo que crece con el paso de las horas: el de las personas desaparecidas y las familias que aún no han podido saber nada de sus seres queridos.

A través de redes sociales y cadenas de mensajes, familiares y amigos están difundiendo datos personales con la esperanza de obtener alguna información que permita localizarlos, en un contexto marcado por la complejidad del accidente y la lentitud inevitable de los procesos de rescate e identificación.

Las familias facilitan datos para encontrar a varios desaparecidos.

Entre las personas cuya situación sigue siendo incierta se encuentra una familia compuesta por cuatro miembros: Félix Zamorano, Pepe Zamorano, su hijo Pepe Zamorano y Cristina Álvarez, que viajaban juntos en el tren Alvia con destino a Huelva. Sus allegados no han logrado confirmar si se encuentran entre los heridos trasladados a hospitales ni entre las víctimas mortales ya identificadas.

Las familias facilitan datos para encontrar a varios desaparecidos.

También permanece desaparecida Miriam Alberico, una joven de 27 años natural de Lepe, que viajaba sola en el coche 1 del convoy. Sus familiares han difundido algunos datos físicos para facilitar su localización, indicando que vestía un pantalón verde de pana en el momento del accidente.

Las familias facilitan datos para encontrar a varios desaparecidos.

Asimismo, se busca a Rafael Millán Albert, del que se sabe que iba a bordo del Alvia Madrid–Huelva, sin que hasta el momento haya constancia oficial de su situación tras el siniestro.

Las autoridades han reiterado que el proceso de identificación de las víctimas mortales será largo y minucioso. Hay equipos de forenses trabajando sobre el terreno y en los institutos de medicina legal, mientras se cruzan datos de ADN, listas de pasajeros y traslados hospitalarios. Desde la Junta de Andalucía ya se ha advertido de que podrían ser necesarias muchas horas, e incluso días, para confirmar todas las identidades.

Mientras tanto, la incertidumbre y la angustia se apoderan de familiares y amigos, que aguardan noticias en hospitales, dependencias oficiales y a través de las redes, en uno de los episodios más dolorosos que deja el accidente: el silencio que rodea a quienes aún no han podido ser encontrados.