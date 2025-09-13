Dos grandes incendios forestales mantienen en vilo a la provincia de Huelva

La provincia de Huelva afronta este sabad una complicada jornada marcada por dos grandes incendios forestales en los términos municipales de Paterna del Campo y Calañas, que obligan a mantener desplegados importantes dispositivos de extinción.

En Paterna del Campo, el incendio declarado en el paraje Los Almendrillos ha movilizado a siete grupos de bomberos forestales, cuatro brigadas helitransportadas (Bricas), cuatro técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y un técnico de extinción. En la zona trabajan también cinco autobombas, dos buldóceres y unidades médica, de análisis y meteorológica. El operativo aéreo es igualmente destacado, con tres aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un avión de coordinación y observación, además de cuatro helicópteros (dos pesados y dos semipesados). Las altas temperaturas, la baja humedad y el viento complican la evolución del fuego en un entorno forestal de gran valor natural.

Por su parte, en Calañas se ha activado el nivel 1 de emergencia ante la envergadura del incendio, que afecta al paraje del Embalse de Teliarán. El dispositivo desplegado incluye seis grupos de bomberos forestales, el Grupo Regional de Mando, cuatro técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y una unidad de análisis. En tierra trabajan siete autobombas, mientras que por aire intervienen un helicóptero de mando, un helicóptero pesado, dos semipesados y dos ligeros, junto a un avión de coordinación, cuatro aviones de carga en tierra y dos anfibios ligeros. Además, se encuentra activa una unidad médica de intervención forestal (UMIF).

Las autoridades piden a la población extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios a las zonas afectadas, mientras los equipos continúan luchando contra unas llamas que ponen a prueba la capacidad operativa del dispositivo en una jornada especialmente adversa por las condiciones meteorológicas.