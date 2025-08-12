Diecinueve municipios de Huelva reparan los daños causados por temporales con ayudas Feclima

Un total de 19 municipios de la provincia de Huelva han podido reparar infraestructuras y restablecer servicios públicos dañados por temporales, inundaciones, tormentas u otros fenómenos naturales ocurridos entre junio de 2023 y junio de 2024 gracias a las ayudas Feclima. Estos fondos, gestionados en colaboración con las entidades locales, han permitido desarrollar 27 proyectos en la provincia.

Entre las localidades beneficiarias se encuentran Bollullos del Condado, San Silvestre de Guzmán, Aracena, Galaroza, Valverde del Camino, Trigueros, Cartaya, Arroyomolinos de León, Zufre, Lucena del Puerto, Villalba del Alcor, La Redondela, Beas, La Zarza-Perrunal, Villablanca, Aljaraque, Chucena, Alosno y Lepe.

Las actuaciones han abarcado desde la reparación de redes de saneamiento y abastecimiento de agua, estaciones depuradoras y alumbrado público, hasta la rehabilitación de colegios, polideportivos, muros de contención, bienes patrimoniales y zonas verdes. También se han ejecutado trabajos de limpieza de parques y caminos rurales, así como sondeos para pozos con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable.

En toda Andalucía, 53 municipios han desarrollado un total de 68 proyectos gracias a estas subvenciones, siendo Huelva la provincia con mayor número de beneficiarios. El objetivo de la línea Feclima es dotar a los ayuntamientos de recursos para actuar de forma rápida y eficiente ante daños provocados por fenómenos climáticos cada vez más frecuentes.