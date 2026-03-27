La DGT prevé más de 367.000 desplazamientos en Huelva durante la Operación Especial de Semana Santa

La Dirección General de Tráfico activa este viernes a las 15:00 horas la Operación Especial de Semana Santa 2026 en la provincia de Huelva, donde se prevén un total de 367.800 desplazamientos por carretera, dentro de los más de 3,5 millones estimados en toda Andalucía.

Se trata de uno de los periodos más complejos del año para la circulación, marcado por el aumento de viajes hacia zonas costeras, segundas residencias y localidades con gran tradición cofrade, concentrados en pocos días y franjas horarias similares.

Dos fases para organizar el tráfico

El dispositivo se desarrollará en dos fases. La primera arranca este viernes y se prolongará hasta la medianoche del domingo 29 de marzo. La segunda, considerada la más intensa, comenzará el miércoles 1 de abril y se extenderá hasta el lunes 6, coincidiendo con la operación retorno.

Durante estos días, los principales movimientos se dirigirán hacia el litoral onubense y zonas turísticas, mientras que en el regreso el tráfico se concentrará en los accesos a grandes núcleos urbanos.

Refuerzo de medios y vigilancia

La DGT desplegará todos sus recursos disponibles, incluyendo agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los centros de gestión, medios aéreos como helicópteros y drones, y técnicos especializados. Más de 60 profesionales trabajarán directamente en labores de regulación, control e información en carretera.

Carreteras clave y horas críticas

En la provincia, las vías con mayor intensidad serán la A-49, la A-497 y la N-431, además de los accesos a enclaves turísticos como la costa. Entre los momentos más críticos destacan:

Viernes 27 de marzo (15:00–21:00)

Domingo 29 de marzo (12:00–22:00)

Miércoles 1 de abril (15:00–23:00)

Domingo 5 de abril (10:00–23:00)

Lunes 6 de abril (07:00–16:00)

También se vigilarán especialmente puntos como el enlace H-31/A-49 en la capital, el tramo entre Bollullos Par del Condado y Sevilla o la carretera A-483 hacia Matalascañas.

Para mejorar la fluidez, se habilitarán medidas como carriles en sentido contrario en la A-49 durante la operación retorno, así como itinerarios alternativos hacia la costa.

Seguridad: clave en carretera

Desde la DGT se insiste en la importancia de planificar los desplazamientos y evitar las horas punta. Además, se recuerda la obligatoriedad del uso de la baliza V-16 en caso de avería o accidente, un dispositivo que permite señalizar el vehículo sin salir del mismo y que está conectado con la plataforma DGT 3.0.

El organismo también hace hincapié en dos principios básicos: prevención y prudencia. Revisar el vehículo antes de viajar, programar descansos cada dos horas y mantener la distancia de seguridad son algunas de las recomendaciones para reducir riesgos.

Con este dispositivo, Tráfico busca garantizar la seguridad vial en uno de los periodos con mayor volumen de desplazamientos del año, con el objetivo último de reducir la siniestralidad y facilitar una circulación fluida durante toda la Semana Santa.