Detenidos tres hombres en Cartaya por una presunta agresión sexual grupal a una mujer

La Guardia Civil ha detenido en la tarde de ayer, domingo 9 de noviembre, a tres varones por su presunta implicación en un delito de agresión sexual grupal a una mujer en la localidad onubense de Cartaya.

Según ha informado la Oficina de Prensa y Comunicación (OPC) de Huelva, los hechos se produjeron en un garaje abandonado, donde supuestamente los arrestados habrían agredido sexualmente a la víctima. Tras la denuncia y las primeras diligencias policiales, se procedió a la localización y detención de los tres sospechosos.

Fuentes policiales han confirmado que los detenidos se encuentran en dependencias de la Policía Nacional y aún no han pasado a disposición judicial, a la espera de la finalización de las investigaciones y la toma de declaraciones.

El caso sigue bajo investigación y se mantiene el secreto de las actuaciones para proteger la identidad de la víctima y garantizar el desarrollo de las diligencias judiciales.