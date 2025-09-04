Detenido en Palos por menudeo de drogas durante la romería usando un patinete eléctrico

La Guardia Civil ha detenido en Palos de la Frontera a un hombre acusado de un supuesto delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas a pequeña escala. La intervención se produjo el pasado 29 de agosto, coincidiendo con el inicio de la romería de la Virgen de los Milagros.

Agentes que realizaban labores de seguridad ciudadana en las zonas de ocio y festejos detectaron a una persona en actitud sospechosa. Al percatarse de la presencia policial, el individuo trató de huir a bordo de un patinete eléctrico, lo que despertó aún más las sospechas de los agentes. Tras un seguimiento, la patrulla consiguió interceptarlo.

En la riñonera que portaba se hallaron varias dosis de hachís y cocaína preparadas para su venta al menudeo, además de más de 600 euros en efectivo en billetes de distinto valor, que la Guardia Civil considera procedentes de la comercialización de la droga. El sospechoso fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

Las diligencias y el detenido ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Desde la Guardia Civil se recuerda que durante las fiestas locales de los municipios se refuerza la vigilancia en las zonas de mayor afluencia para garantizar que las celebraciones transcurran con la máxima seguridad para todos los asistentes.