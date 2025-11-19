Detenido en Huelva un varón con 4 kilos de hachís tras una peligrosa conducción por el centro de la ciudad

La Policía Nacional ha detenido a un varón por un delito contra la salud pública después de ser interceptado cuando circulaba a gran velocidad por varias calles céntricas de Huelva, poniendo en riesgo la seguridad de los viandantes y otros conductores.

El dispositivo se activó cuando una patrulla de radiopatrullas detectó un vehículo que circulaba de manera temeraria, realizando maniobras peligrosas y superando los límites de velocidad permitidos. Los agentes consiguieron darle el alto tras una rápida intervención.

Durante la identificación del conductor, los policías advirtieron que presentaba una actitud nerviosa, lo que motivó un registro de seguridad del vehículo. En el interior localizaron una bolsa colocada en el asiento del copiloto que contenía 4 kilos de hachís distribuidos en 40 paquetes, sustancia que fue inmediatamente intervenida.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción del correspondiente atestado y posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Huelva.