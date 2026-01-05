El frío acompaña la magia de la Cabalgata en toda la provincia

La Cabalgata de los Reyes Magos se desarrollará en Huelva bajo un ambiente plenamente invernal, marcado por el frío moderado pero sin precipitaciones, un escenario propicio para que familias y niños puedan vivir la tarde más ilusionante del año en las calles.

Durante las primeras horas de la tarde, cuando arranquen los desfiles, las temperaturas en Huelva capital rondarán los 14 o 15 grados. Conforme avance la Cabalgata y caiga la noche, el termómetro descenderá de forma progresiva hasta situarse entre los 10 y 12 grados, dejando una sensación de fresco que obligará a abrigarse, especialmente a los más pequeños, pero lejos de valores extremos.

En el resto de la provincia el comportamiento será similar, con ligeras diferencias según la zona. En el litoral, municipios como Lepe, Ayamonte o Punta Umbría mantendrán temperaturas algo más suaves, mientras que en el interior y la Sierra, localidades como Aracena o Valverde del Camino registrarán valores más bajos, con mínimas cercanas a los 8 o 9 grados durante la noche.

El viento soplará flojo y no se esperan lluvias durante el desarrollo de las cabalgatas, después de varios días de tiempo inestable. Esta mejoría permitirá que los desfiles se desarrollen con normalidad y que la magia de Melchor, Gaspar y Baltasar llegue a cada rincón de la provincia sin contratiempos meteorológicos.

Con bufandas, abrigos y mucha ilusión, Huelva se prepara así para vivir una Cabalgata marcada por el frío propio del invierno y por el calor de una de las noches más especiales del año.