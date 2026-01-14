Detenido un hombre por robar 25 jamones y paletillas en una carnicería de Punta Umbría

La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en una carnicería de Punta Umbría durante la madrugada del pasado 11 de diciembre.

Según la investigación, el detenido accedió al establecimiento tras forzar la persiana de seguridad y sustrajo un total de 25 piezas entre jamones y paletillas, con un valor aproximado de 4.000 euros. Tras cometer el robo, cargó la mercancía en un vehículo estacionado en las inmediaciones y abandonó el lugar.

Las actuaciones posteriores, apoyadas en la colaboración ciudadana y en el visionado de las cámaras de seguridad de la carnicería, permitieron a los agentes obtener datos parciales del vehículo utilizado, incluida parte de la matrícula. A partir de esa información, la Guardia Civil logró identificar el automóvil y establecer la identidad del presunto autor.

El vehículo empleado para cometer el robo pertenecía a un familiar del detenido, que no tenía conocimiento de que estuviera siendo utilizado para fines ilícitos.

El detenido, junto con el atestado instruido, ha sido puesto a disposición del Juzgado competente, que se encargará de continuar con el procedimiento judicial correspondiente.