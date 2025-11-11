La rápida intervención de la Policía Local frustra un robo en una vivienda de Almonte

La colaboración ciudadana resultó clave para que agentes de la Policía Local de Almonte interceptaran en la madrugada de hoy a un individuo tras un robo cometido en una vivienda del municipio.

El aviso de una vecina permitió que los agentes acudieran de inmediato al lugar, donde comprobaron que la puerta había sido forzada y el interior presentaba signos de desorden. Minutos después, gracias a la descripción facilitada, localizaron en las inmediaciones a un hombre que portaba una bicicleta coincidente con la sustraída, procediendo a su detención y traslado a dependencias policiales.

La Policía Local de Almonte ha agradecido la colaboración ciudadana, destacando su importancia para una respuesta rápida y eficaz, y ha reiterado su compromiso con la seguridad y la protección de los vecinos.