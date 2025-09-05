Detenido en Escacena un presunto estafador buscado por doce juzgados en toda España

La Guardia Civil ha arrestado en Escacena del Campo a una persona que contaba con doce requerimientos judiciales de distintos juzgados españoles, entre ellos cinco de averiguación de domicilio y paradero, seis de búsqueda, detención y presentación ante la autoridad judicial y uno de ingreso en prisión.

El detenido estaba implicado en numerosas estafas por internet en localidades como Cuenca, Málaga, Barcelona, Huesca, Torremolinos o Fuengirola, lo que dificultaba su localización. Según informan las autoridades, llevaba una vida discreta para evitar ser detectado por la justicia.

Tras recibir los avisos de que podría encontrarse en la comarca de El Condado (Huelva), los agentes llevaron a cabo las gestiones necesarias y lograron su localización. La detención se produjo el pasado 2 de septiembre.

Las diligencias y el detenido fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de La Palma del Condado, iniciándose ahora los procedimientos judiciales correspondientes.