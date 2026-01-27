Detenido el autor de tres robos con violencia que generaron alarma social en el Condado de Huelva

La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de tres robos con violencia e intimidación cometidos durante el mes de enero en distintos municipios de la comarca del Condado de Huelva, unos hechos que habían generado una notable alarma social.

La investigación se inició el 16 de enero, tras la denuncia de una mujer en Paterna del Campo, que fue víctima del tirón de su bolso mientras caminaba por la calle. El autor se aproximó en un vehículo y, desde la ventanilla del conductor, agarró el bolso con fuerza, zarandeando a la víctima hasta tirarla al suelo, lo que le provocó lesiones que requirieron asistencia sanitaria.

Un segundo robo se produjo el 20 de enero en Villalba del Alcor, donde el autor actuó a pie, aprovechando un momento de vulnerabilidad de la víctima, con la que forcejeó violentamente antes de huir en un vehículo que le esperaba. Al día siguiente, en La Palma del Condado, se repitió el mismo modus operandi que en el primer caso, provocando de nuevo la caída de la víctima tras el tirón del bolso.

Dentro de la operación CONDAL 85 SWIPER, los agentes lograron identificar el vehículo utilizado, a pesar de que el autor ocultaba deliberadamente la placa de matrícula para dificultar su identificación. Tras un seguimiento discreto y con la colaboración de las Policías Locales de los municipios afectados, el vehículo fue interceptado y, tras su registro, se localizaron objetos y pertenencias coincidentes con los denunciados, procediéndose a la detención del conductor.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, mientras que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Desde la Guardia Civil se recuerda a la ciudadanía una serie de recomendaciones de seguridad para prevenir este tipo de delitos, como llevar el bolso por el lado interior de la acera, evitar llevarlo cruzado, no oponer resistencia excesiva y avisar de inmediato al 062 facilitando todos los datos posibles del autor y del vehículo.