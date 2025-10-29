Detenido en Almonte un conocido narcotraficante onubense fugado de prisión

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad onubense de Almonte a un conocido narcotraficante de Huelva, considerado uno de los mayores distribuidores de hachís de Europa, que se encontraba huido de la Justicia tras no regresar al centro penitenciario en el que cumplía condena después de disfrutar de un permiso.

El arresto se produjo cuando los agentes localizaron al prófugo escondido en un taller mecánico, donde se encontraba reparando un vehículo. Ante la posibilidad de que intentara escapar, la Policía Nacional desplegó un dispositivo coordinado que permitió su detención sin incidentes dentro del establecimiento. En el momento del arresto, el fugitivo portaba una importante cantidad de dinero en efectivo, repartido en billetes de distintos valores.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Provincial de Huelva, donde se instruyeron las diligencias correspondientes antes de ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia. La autoridad judicial decretó su inmediato ingreso en prisión.

Además del quebrantamiento de condena por su fuga, el detenido contaba con varias requisitorias pendientes emitidas por diferentes juzgados del territorio nacional relacionadas con delitos vinculados al tráfico de drogas.

La Policía Nacional ha destacado la precisión del operativo, que ha permitido la captura de un delincuente considerado de alta peligrosidad y con una amplia trayectoria en el narcotráfico internacional.