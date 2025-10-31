Detenidas infraganti diez personas al intentar descargar 3,5 toneladas de hachís en la costa de Huelva

La Guardia Civil ha detenido a diez personas cuando fueron sorprendidas in fraganti mientras descargaban 3,5 toneladas de hachís en la costa de Huelva. La operación se saldó con la intervención de 88 fardos de droga, dos vehículos y una embarcación, según ha informado el Instituto Armado.

La actuación se desarrolló en la madrugada del 31 de octubre, cuando los agentes detectaron una narcolancha que se aproximaba a la costa onubense. En las inmediaciones esperaba otra embarcación de menor calado, conocida como “panelable”, que tenía la función de guiar a la lancha rápida por zonas de escasa profundidad para evitar que encallara.

Al comprobar que la descarga del alijo era inminente, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia y seguimiento en la zona. Los agentes observaron cómo ambas embarcaciones navegaban por los caños hasta que, en un punto concreto, comenzó el traspaso de la droga de la narcolancha a la panelable.

Una vez completado el traslado, la embarcación ligera se dirigió hacia tierra firme, mientras la narcolancha puso rumbo a mar abierto. En ese momento, los agentes interceptaron la operación, procediendo a la detención de los implicados justo cuando iniciaban la descarga en tierra.

Durante la intervención, varios de los sospechosos intentaron huir a través de la zona de marisma, aunque fueron finalmente arrestados. A todos ellos se les imputan delitos contra la salud pública.

Con esta actuación, la Guardia Civil asesta un nuevo golpe al narcotráfico en el litoral onubense, una zona que en los últimos meses ha sido escenario de diversos operativos contra el tráfico de hachís procedente del norte de África.