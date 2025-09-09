Detenida una pareja implicada en estafas por internet que afectaron a víctimas en Huelva

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años y a una mujer de 31, vecinos de Torrevieja, como presuntos autores de 30 delitos de estafa cometidos mediante páginas web fraudulentas y tarjetas bancarias virtuales. Entre las víctimas se encuentran ciudadanos de Huelva, así como de otras provincias españolas.

La operación, bautizada como Júpiter-44, se inició tras la denuncia de una víctima que introdujo sus datos bancarios en una página web que imitaba a una conocida operadora de telefonía. Con esta información, los detenidos crearon tarjetas virtuales que utilizaron para realizar compras en distintos comercios, adquiriendo principalmente tarjetas prepago, cupones de criptomonedas, ropa y productos de alimentación.

La investigación reveló que los autores operaban desde una “central de fraude” en su domicilio de Torrevieja, donde la Guardia Civil intervino 65 teléfonos móviles, 87 tarjetas SIM, varios ordenadores portátiles, 9 billeteras de criptomonedas y tarjetas bancarias prepago anónimas por valor de 12.000 euros.

El varón fue ingresado en prisión provisional, mientras que la mujer quedó en libertad con cargos. Los investigadores han identificado a 30 víctimas en todo el país, incluyendo Huelva, y no descartan la aparición de nuevas víctimas nacionales o internacionales, ya que se constataron tarjetas emitidas en países como Chipre, Francia, Grecia, Lituania y Polonia.

La Guardia Civil continúa analizando el material incautado para esclarecer el alcance completo de la estafa y localizar a posibles afectados adicionales.