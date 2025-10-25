Desmantelado en Lepe un local que servía como punto de venta y consumo de drogas con “telecoca” a domicilio

La Guardia Civil ha desarticulado en Lepe un punto de venta y consumo de drogas que ofrecía incluso un servicio de reparto a domicilio conocido como “telecoca”, en el marco de la operación Green Mountain, que se ha saldado con cinco detenidos acusados de un delito contra la salud pública.

La investigación comenzó tras las quejas vecinales por el constante trasiego de personas drogodependientes y el aumento de pequeños hurtos en un barrio de la localidad. Los agentes confirmaron la existencia de un local habilitado para la venta y consumo de drogas, donde se distribuían pequeñas dosis de cocaína, heroína y hachís a consumidores finales.

Según la Guardia Civil, el local se había convertido en un foco de delincuencia e inseguridad, ya que algunos consumidores recurrían a robos y hurtos para costear su adicción. Además del punto físico, los implicados ofrecían un servicio de entrega a domicilio mediante llamadas o mensajes, lo que incrementó notablemente las ventas.

Durante el operativo, los agentes realizaron tres registros —en un local y dos viviendas— en los que se intervinieron drogas listas para la venta, un arma de fuego con munición, dinero en efectivo y dos vehículos utilizados para el reparto. También se recuperaron objetos robados.

Dos de los detenidos han ingresado en prisión por orden judicial, mientras que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. En la operación participaron unidades de USECIC, GRS, Servicio Cinológico, Servicio Fiscal y Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil.