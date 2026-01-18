Tragedia ferroviaria: Al menos 21 muertos tras el descarrilamiento del Alvia Madrid–Huelva provocado por un Iryo Málaga–Madrid

Al menos 21 personas han fallecido y un centenar han resultado heridas, 25 de ellas de gravedad, tras el grave accidente ferroviario registrado este domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba), donde ha descarrilado el tren Alvia que cubría el trayecto Madrid–Huelva, según ha confirmado la Guardia Civil. El siniestro ha obligado a activar un amplio dispositivo de emergencias ante la magnitud de la tragedia.

El accidente se produjo después de que un tren Iryo que circulaba en sentido Málaga–Madrid se saliera de su vía en los desvíos de entrada a Adamuz e invadiera la contigua, por la que transitaba el convoy con destino a Huelva, provocando el posterior descarrilamiento del Alvia.

Como consecuencia del choque, la circulación ferroviaria ha quedado completamente interrumpida en este tramo de la red. Adif ha informado de que durante la jornada de mañana, día 19, permanecerá cortada la circulación entre Madrid, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado numerosos efectivos sanitarios, bomberos, Guardia Civil y fuerzas de seguridad, que continúan trabajando en las labores de rescate, atención a las víctimas y evaluación de los daños, mientras la zona permanece acordonada.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que “no quedan heridos en la zona del accidente, pero sigue habiendo forenses procediendo al levantamiento de cadáveres, por lo que no es una cifra definitiva”, en referencia al número de víctimas mortales confirmadas hasta el momento.

Por su parte, el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha advertido de que la cifra de fallecidos podría aumentar conforme avance el operativo y se complete el trabajo de los equipos forenses.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas del descarrilamiento inicial del tren Iryo y no descartan que el balance final de víctimas pueda variar en las próximas horas.