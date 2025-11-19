Desarticulada en Sevilla una banda de aluniceros vinculada a robos en la provincia de Huelva

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado en Sevilla a una de las bandas de aluniceros más activas del sur de España, relacionada con más de 25 robos cometidos en menos de tres meses, entre ellos varios perpetrados en comercios de la provincia de Huelva.

El grupo criminal, asentado en Sevilla capital, utilizaba vehículos previamente sustraídos para perpetrar robos mediante el método del alunizaje. Su actividad se extendía por Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Badajoz, llegando a cometer hasta cuatro asaltos en una misma noche.

La investigación se inició en agosto tras el robo de un vehículo en Lebrija (Sevilla), empleado horas después para alunizar en cuatro establecimientos. Con el avance de las pesquisas, los agentes relacionaron a la banda con numerosos robos en Huelva, en los que sustrajeron principalmente máquinas recreativas, productos ibéricos de alto valor y bicicletas de alta gama.

Importante participación de los investigadores de Huelva

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva tuvo un papel destacado en la operación, dada la incidencia de los robos en la provincia y el perjuicio ocasionado a los negocios afectados.

Durante los registros practicados en domicilios de Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, los agentes recuperaron una amplia cantidad de productos ibéricos, bicicletas de alto valor, máquinas recreativas, herramientas utilizadas en los robos, inhibidores de alarma, armas largas y una plantación indoor con más de 290 plantas de marihuana.

Los siete detenidos, todos con antecedentes por delitos contra el patrimonio, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia nº 2 de Lebrija. Cinco de ellos ingresaron en prisión preventiva, mientras que los otros dos quedaron en libertad con cargos.