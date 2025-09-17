La dependencia en Andalucía priorizará a nuevos colectivos vulnerables

La Junta de Andalucía ha ampliado el acceso preferente al reconocimiento de la dependencia a nuevos colectivos considerados vulnerables, según ha anunciado hoy el delegado del Gobierno en Huelva, José Manuel Correa. La norma, presentada junto al delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Manuel Borrero, establece que menores hasta los 14 años, personas mayores de 90 años, pacientes de ELA y personas en situación de cuidados paliativos contarán con prioridad en la valoración de sus solicitudes.

Esta medida se enmarca en el sistema de simplificación administrativa impulsado en marzo de 2024, que unifica la valoración y asignación de recursos en un único procedimiento, reduciendo tiempos de espera y evitando retrasos por la utilización de distintas aplicaciones informáticas. También se beneficiarán personas con discapacidad que finalizan su etapa educativa y necesitan continuidad asistencial.

A finales de julio, Andalucía alcanzaba un récord en el número de personas atendidas en el sistema de dependencia, con 304.000 beneficiarios y 456.000 prestaciones. En Huelva, la cifra asciende a más de 24.700 personas atendidas y casi 37.500 prestaciones vinculadas.

Los responsables autonómicos destacan que la medida permitirá acortar los plazos y garantizar una atención más rápida y eficaz para quienes más lo necesitan, reforzando la protección de los colectivos más vulnerables.